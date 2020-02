Andrea Legarreta no asistirá a Hoy el 9 de marzo y se une al paro

Andrea Legarreta no asistirá a Hoy y se une al paro. La conductora decidió tomar postura con respecto al paro del 9 de marzo en el que las mujeres no saldrán a realizar actividades económicas. Por ello anunció que no se presentaría a trabajar.

En varias ocasiones la conductora ha mostrado su apoyo en favor de las mujeres y en esta ocasión no fue diferente. Fue en el programa de este lunes que declaró su postura y llamó a participar en el movimiento.

Varias empresas han anunciado su postura sobre este día y en redes sociales circulan las cartas en donde invitan a sus empleadas a no presentarse a trabajar durante el paro nacional del 9 de marzo.

Andrea Legarreta y el paro 9 de marzo

Fue en la sección “Desayunando y Chismeando” que Legarreta comentó el tema con su compañero Raúl Araiza. Explicó que era una decisión completamente personal que la empresa dejó abierta la decisión. Añadió que como mujer y empleada de Televisa se siente muy orgullosa y agradecida con su empresa.

La convocatoria fue lanzada a través de redes sociales para que las mujeres no se presentaran a trabajar el lunes, esto como protesta contra la violencia de género y la ola de feminicidios que azotan al país.

#UnDíaSinMujeres Andreita Legarreta apoya a nosotras las mujeres en este 9 de marzo y así lo anunció en el programa Hoy. pic.twitter.com/L2usg4qR8R — Pau Watanabe (@WatanabePau) February 24, 2020

Si bien el movimiento ha tenido una respuesta positiva en general, no ha faltado quien politizó el tema y señaló que el paro es solo una forma de desestabilizar al gobierno actual. Al respecto el debate se ha llevado por diferentes medios. Por lo pronto en algunas escuelas, empresas y organizaciones gubernamentales ya se advirtió sobre este día.

Así Andrea Legarreta no asistirá a Hoy y se une al paro.

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de El Heraldo de México.