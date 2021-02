La conductora Andrea Legarreta rompió el silencio sobre el asalto que sufrieron su esposo Erik Rubín y su hija Mía.

Durante la emisión del programa matutino, Legarreta se mostró sentimental ante el asalto. La conductora comentó que lo que le pasó a su marido es una realidad que constantemente viven miles de ciudadanos en el país.

“La realidad, es como dice Erik, lo que nos roban como ciudadanos va más allá de un objeto, porque es la paz. Una niña escuchó que un tipo con una pistola, encañona a su papá y le dice ‘me das el reloj o te voy a matar’, eso es lo que nos marca como sociedad”, señaló.

Andrea Legarreta y Erik Rubín.

“No se trata de si eres famoso o no, si traes algo caro o no. Todos somos personas que trabajamos dignamente, somos gente horrada que hemos trabajado desde niños. Erik ha trabajado desde niño y lo triste es que no te puedas poner ni una chamarra o un reloj, lo que traigas. Vemos en el transporte cómo roban un celular del precio que sea, les arrebatan la bolsa y no te arrebatan eso, es la paz”, concluyó.

Por su parte, Galilea Montijo invitó a los televidentes a interponer una denuncia en caso de que también fueran víctimas de asalto.

Erik Rubín es asaltado en la colonia Polanco

Ayer se reportó que el cantante Erik Rubín fue asaltado durante la tarde, mientras se encontraba en el interior de su auto en la colonia Polanco.

Horas después se informó sabe que agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a unos sospechosos en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad.

Te puede interesar:

Erik Rubín es víctima de robo en Polanco

Toñita asegura haber sufrido discriminación en Tv Azteca

“Yo les cuento que el sábado pasado fuimos víctimas de la delincuencia otra vez, esta ocasión la verdad es que un momento para mí muy complicado porque venía con mi hija Mía”, comentó Erik Rubín en redes.

El ex Timbiriche señaló que Mía entró en crisis nerviosa al escuchar que el asaltante amenazarlo: “Es muy triste porque te roban algo muy valioso que es la tranquilidad, que es la paz”, comenzó el esposo de Andrea Legarreta.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen