Andrea Legarreta explota y afirma que no tiene coronavirus

View this post on Instagram

¿Andar en bici sobre un lago?? ¿Y por qué no?? 😂🤣😂🤣 Que experiencia TAN increíble!! La gozamos TANTO!! #LagoCongelado #PalacioDeVerano #Pekín #Beijing #TiempoEnFamilia #MisAmores #MíaNinaMáYPá 🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻❤️❤️❤️❤️ @ninarubinl @miarubinlega @erikrubinoficial #China 🇨🇳