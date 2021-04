La conductora Andrea Legarreta, y el ex Timbiriche Erik Rubín, están de manteles largos, pues este 01 de abril cumplen 21 años de casados. Por este motivo, la también actriz le dedicó un conmovedor mensaje a su esposo; aquí te contamos los detalles.

Durante la transmisión del programa matutino “Hoy”, el elenco aprovechó para felicitar al matrimonio por esta fecha tan importante.

Ante la mención de su aniversario, Andrea Legarreta no dudó en recordar su boda y contar algunos detalles de la misma. “Allá en Acapulquito nos casamos, no en Hawai, pero en Acapulquito, que no le pide nada”, dijo entre risas.

Sin embargo, los mensajes de amor no terminaron ahí, pues la actriz de “Valentina” decidió escribir un conmovedor mensaje al intérprete de “Con todos menos conmigo”.

La publicación de Legarreta incluyó tres imágenes del día de su boda, que acompañó con el mensaje: “Amorcito, coincidir contigo es lo mejor que me ha pasado en la vida”.

Asimismo, afirmó que a pesar de las pruebas y obstáculos que la vida le ha puesto a su relación, esto les ha ayudado a seguir apostando por estar juntos.

“En este recorrido de vida y amor, hemos vivido TANTO… Aprendido TANTO… Reído, gozado, AMADO… Y por qué no decirlo, CRECIDO y aprendido en medio de momentos difíciles, errores, situaciones complicadas, dolorosas, malas decisiones y seres mal intencionados…”, escribió.

Además, la también actriz aseguró que el mejor tesoro y resultado de su historia de amor son sus dos hijas, Mia y Nina, al igual que todas las vivencias juntos.

“Yo agradezco a Dios que sigamos juntos, que seas mi amor, amigo, cómplice, compañero, socio de vida y padre de mis hijas! Eres mi amor, el amor de vida… Y TODO lo vivido, sólo tú y yo lo sabemos y NADA ni NADIE nos lo quita!”, agregó.

Andrea Legarreta finalizó su mensaje agradeciendo a Dios por compartir otro año juntos y porque la relación siga prosperando.

“Sigamos avanzando, aprendiendo, creciendo juntos y luchando por nuestro amor! (Que es sólo nuestro). Vivo agradecida con Dios porque nos elegimos, por todo lo vivido, porque el amor SIEMPRE GANA! TE AMO ayer, hoy, mañana y siempre!! #Felices21 🙏🏻♥️♥️🙏🏻”, concluyó la conductora.

