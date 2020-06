¡Andrea Legarreta en mini short de infarto!

View this post on Instagram

Apoyar a nuestros pequeños empresarios mexicanos SIEMPRE es un placer!!Entren a ver las hermosuras que tienen en @quetzal_clng 😍😍😍😍 100% hecho en México 🇲🇽💚🤍❤️ #AmoMiMochila 🙌🏻 #Backpack