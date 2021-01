Andrea Escalona desea contactar a Magda Rodríguez con un médium

La guapísima conductora Andrea Escalona confesó que desea contactar a su mamá Magda Rodríguez con ayuda de un médium para platicar con ella.

La productora Magda Rodríguez falleció el pasado 1 de Noviembre del 2020 y su hija Andrea Escalona la recuerda en todo momento.

Andrea Escalona, conductora del programa “Hoy” ha confesado para varios medios que le gustaría mucho contactar a su mamá.

Y es que la conductora afirma que Magda se le ha manifestado en diferentes formas y que incluso habla con ella.

Andy Escalona también manifestó el miedo que sentía en la fechas navideñas, ya que serían las primeras sin su mamá.

De igual forma, la también actriz afirmó lo agradecida que está con sus compañeros de trabajo, sobre todo con Galilea Montijo.

“Le tenía muchísimo miedo, no quería que fuera Navidad. Gali se ha portado increíble y no tengo más que palabras de amor y agradecimiento para Galilea Montijo, me apoyó mucho, nos fuimos con ella a Acapulco”, contó.

La conductora confirma que tiene un médium para poder ponerse en contacto con su madre Magda Rodríguez, ya que también cuenta que ha soñado varias veces con ella.

“Magda se me presenta a mí constantemente. Ayer estábamos partiendo una rosca y la vela hacía así (se movía), se bajaba y se subía (…), empecé a hablar con ella y era increíble.

Es increíble que desde donde estén mandan mensajes, la sueño mucho, como que la escucho todo el tiempo”, mencionó Andrea Escalona.

“Tengo un médium muy bueno, pero no sé el tiempo. A mí me gustaría que pasaran ocho meses o un año y dejarla que estuviera tranquila.

No me urge, por lo pronto sí la he sentido, sé que está conmigo y con eso es suficiente, estoy tranquila”, comentó la conductora.

