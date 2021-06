¿Nueva parejita? Andrea Escalona desata rumores de romance con Pablo Montero

Luego de su ingreso al mini reality show “Las Estrellas Bailan en Hoy”, Andrea Escalona y Pablo Montero han sacado chispas en la pista por su gran química. ¿Habrá algo más que una amistad? Aquí te lo contamos.

Ante el inminente éxito que ha tenido la competencia de baile son cada vez más los famosos que se unen a la lista de participantes. Uno de ellos es el cantante de regional mexicano Pablo Montero, quien junto a Andrea Escalona ha dado mucho de qué hablar.

Si bien su desempeño en la pista no ha sido del agrado de todos los jueces, la química que han mostrado programa a programa se ha convertido en el principal tema de conversación.

En una entrevista con varios medios de comunicación, Andrea Escalona fue cuestionada sobre su amistad con Pablo Montero, y cómo han logrado generar una química que traspasa las pantallas.

“Es mi súper cuate, comemos juntos. La verdad nos llevamos muy bien, yo tengo amigos entrañables acá, todos somos como familia…el negro, Lambda, Paul…ahora con Pablo, se ha convertido en parte de mi familia, nos vamos a comer, estamos un montón de tiempo juntos, en los ensayos”, señaló.

¿Andrea Escalona y Pablo Montero le darían una oportunidad al amor?

En cuanto se le cuestionó si dicha amistad podría convertirse en “algo más”, la conductora reveló que si bien no descarta la posibilidad aún no se encuentra preparada para ello.

“Ahorita somos cuates, yo creo que cualquier relación tiene que venir de una gran amistad, somos súper amigos, él trae sus rollos, yo también traigo los míos. Tanto a nivel personal, hace poquito acabo de terminar una relación y también creo que terminó mi relación porque no estoy en ese momento, momentos de la vida como que no te sientes ahí ni anímica, ni mental, ni física, ni sentimental”, agregó.

De acuerdo a Andrea Escalona, la muerte de su mamá (la productora Magda Rodríguez) la continúa afectando, por lo que no está preparada para algún compromiso.

“Son siete meses de lo de Magdita y más allá de eso, ahorita estoy enfocada en mi chamba, en lo del baile, es una gran distracción, es hasta terapéutico, sacar con el baile energía, los movimientos, lo que me ha gustado de este proyecto ha sido bailar y además me tocó con una persona que quiero mucho y que le he cogido muchísimo cariño que es Pablo, ha sido todo perfecto”, concluyó.

