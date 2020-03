Andrea Escalona comienza cuarentena por Covid-19

View this post on Instagram

#quedateencasa #tomasYyoEnLaCasa Se que en México muchos tenemos que trabajar, se vive al día, así que entiendo a veces toca salir por lo estrictamente necesario, si ese es tu caso toma las medidas preventivas que ya todos conocemos: lavarnos las manos, mantener distancia, dormir y comer bien, para que nuestras defensas estén al 💯 Pero de ser posible… en verdad, lo mejor es #quedateencasa ❤️🙏🏻 No importa el extracto social, país, religión, etc. En estos momentos todos estamos siendo “afectados”, ojalá esto sea un renacimiento de conciencia, desde el hogar pensando en el prójimo, “aislados” pero conectados por el mismo sentir, que nos ayude a valorar todo lo que damos por hecho: la libertad, convivir, el contacto físico, lo profundo que puede ser un abrazo o el placer de un beso. Al final todo viene de la Luz así que nada tiene un propósito negativo 🙏🏻❤️😘 En mi historia de Instagram les recomiendo algunos de mis libros favoritos que aquí también les comparto “Los amantes de Coyoacán” la secreta historia de amor entre Frida y Trotsky, al estilo de revista de chismes, cuentan un relato friccionado muy romántico que no te puedes perder. editorial: planeta autor : Gerard de Cortanze “El asiento del alma” libro de cabecera que al cual siempre puedes acudir, con temas profundos pero fáciles Autor : Gary Zukav Si les gusta el @kabbalahmx “Dios usa lápiz Labial” las mujeres poseemos una ventaja espiritual y debemos usarla para nutrir al mundo ayudar a nuestros hombres. Autora : Karen Berg “Reglas espirituales en las relaciones” no solo personales aplica para todo Autor : Yehuda Berg Y el último que estoy leyendo “ruedas del alma” la muerte y la vida después de la muerte…. si crees en la reencarnación esto es para ti ….. Autor : Rav Berg Recuerden este es buen momento también para alimentar el espíritu, el alma , al mal tiempo buena cara 😄 ❤️🙏🏻😘 Si ustedes también me quieren recomendar un libro 📚 🤓se los agradezco 😘….. Vestido de lunares @karlozzermeno_boutique