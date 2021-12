And Just Like That: ¿Qué pasó con Samantha Jones en el reboot de Sex And The City?

Después de una larga espera hoy por fin salió el primer capitulo del reboot de Sex And The City: And Just Like That, y como ya todos lo sabemos Samanta Jones ya no es parte de la tan ansiada producción de HBO Max.

En esta nueva serie volveremos a ver y ser parte de las historias de estas amigas que durante seis temporadas y dos películas nos hicieron soñar, reír, llorar y también por qué no, odiar un poco a Mr Big.

La salida de Samanta Jones interpretada por la actriz Kim Cattrall fue noticia hace tiempo, después de las fuertes declaraciones de Kim, quien aseguró que nunca más volvería a trabajar con sus compañeras de serie, ahora Sex And The City vuelve, pero ¿Cómo justificó la producción la ausencia de este importante personaje?

Esto se aclara en los primeros minutos del primer capítulo de Sex And The City, las ahora tres protagonistas aclaran que fue lo que paso con Samantha durante una plática con Bitsy Von Muffling, dando a conocer que nuestra querida rubia se mudó a Londres por cuestiones de trabajo.

Con forme la serie avanza nos van dando nuevas pistas que nos dicen como terminó la relación de las amigas y es el personaje de Carrie la que nos explica como su relación con Samanatha se rompió el día que decidió prescindir de sus servicios como publicista, a lo que Samantha respondió rotundamente que si la despedía como publicista también lo haría como amiga, después de esto nunca más volvió a responder sus llamadas y se mudó repentinamente a Londres para continuar con su carrera.

De este modo se despidió a un querido personaje de la serie y aunque Kim Cattrall ha sido determinante en su decisión de no volver a ser parte de este grupo de amigas no perdemos la esperanza de que limen asperezas y que al fin podamos tener de vuelta a la espectacular Samanta Jones.