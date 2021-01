Anahí confirma que se contagió de Covid-19 en el concierto de RBD

Luego de que Anahí anunciara que tanto ella como su familia dieron positivo a Covid-19, la actriz revela que contrajo el virus durante el concierto que realizó junto a sus compañeros de RBD.

Por medio de Instagram, la cantante compartió con sus seguidores que lo más difícil de la enfermedad ya había pasado y que su proceso de recuperación está finalizando.

¡Seguimos con la emoción al 💯 ! Gracias a ustedes por tanto cariño, ¿Qué les pareció #SerOParecer? pic.twitter.com/ErYs0d0urZ — RBD Oficial (@RBD_oficial) December 27, 2020 Concierto “Ser o Parecer” de la agrupación RBD

“La pesadilla pasó […] Efectivamente me contagie en el concierto. En el tributo a RBD. Después de no salir de mi casa casi un año, el único día que salí me contagié”, escribió la también actriz a través de sus historias de Instagram.

A pesar de haber dado positivo a Covid-19, Anahí confesó que ni ella ni sus hijos presentaron algún síntoma. Lamentablemente, este no fue el caso para su esposo, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello.

“Contagié a mi esposo. Él se sintió muy mal y tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo. Los bebés siempre estuvieron perfectos […] Nada vale la pena poner la salud en riesgo”, detalló Anahí.

Anahí confirma que se contagió de Covid-19 durante el concierto de RBD

La integrante de RBD finalizó el comunicado aplaudiendo la labor del personal médico en todo México y exhortó a la población a no bajar la guardia, pues el coronavirus no da tregua a nadie.

“Se los digo con el corazón en la mano, cuídense mucho. Nada vale la pena para poner la salud en riesgo… Y desde este lugar de calma y gratitud les puedo decir que agradezco de todo corazón sus mensajes de cariño y oraciones”, puntualizó.

