Anahi cocinando ahora con enchiladas de lechuga (VIDEO)

Anahi cocinando ahora con enchiladas de lechuga, como si su receta de enfrijoladas no hubiera sido suficiente, ahora la cantante suplanta tortillas con lechuga.

Sí, tal y como lo lees, se trata de unas enchiladas de lechuga con “pollo orgánico” acompañadas de una “salsita de jitomate, ajo, cebolla y chile”…

Todo se desencadenó luego de hacerse viral en redess por su peculiar forma de preparar enfrijoladas; después de esto la propia Anahí volvió al ruedo con su tutorial donde la protagonista es: la lechuga.

No se trata de nada raro, más bien de una receta ¿peculiar?. Son unas enchiladas de lechuga rellenas de pollo orgánico y bañadas en salta de tomate.

“Lo único que vamos a hacer es bañar esto (las enchiladas de lechuga) con nuestra salsita, como enchiladas rojas, un poquito de jocoque, como si fuera crema y si comes lácteos, y si comes queso, les puedes poner un poquito de queso rallado”.

El vídeo no es nuevo, data de hace un año como el de las enfrijoladas y fue posteado la noche del marte por la propia Anahí en su cuenta de Twitter:

“Si no comes queso, pues no le pongas nada de esto”, dice en el vídeo la cantante y actriz.

Anahí cocinando sus enchiladas de lechuga

Lo mejor de todo es que la actriz que dio vida a Mia Colucci, se rió de ella misma y bromeó con la leyenda con la que acompañó el tutorial.

“¿Qué creen??? Les tengo otra!!! (También es video viejo). Si no comes lácteos, no le pongas nada. Pus ya”, se lee en el tweet.

Que creen ??? Les tengo otra !! 🙌🏻🙌🏻( También es video viejo. ) “Si no comes lácteos no le pongas nada” 😂😂😂 Pus ya … pic.twitter.com/vJgzRgjRbX — Anahi (@Anahi) April 22, 2020

