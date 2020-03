Ana Serradilla se casará con un hombre acusado de ser violento

View this post on Instagram

Que el Universo bendiga a mis amigas, sin duda las mejores que la vida me pudo regalar; las que fueron a este mágico viaje y las que no pudieron también estuvieron en nuestros 💜 ¡Con ustedes hasta congelarse resulta divertido! Gracias por la magia y el amorcito sin medida @ilianafoxoficial @rocioverdejoc @katherineporto_ @lalouvier @lucianasilveyra @lucapri @smartinezostos @grettellv ¡Son las mujeres más maravillosas, generosas, amorosas y divertidas! @casabautistatulum #tulum ✨