Ana María Alvarado desde el hospital informa la parálisis que sufrió

Ana María Alvarado en el hospital. La periodista alarmó a sus seguidores luego de que se corrió la noticia de que había sido hospitalizada. Ahora en un video que compartió en sus redes sociales, Ana María Alvarado declaró que sufrió una parálisis por un coágulo cerebral.

Este jueves la periodista se encuentra en el hospital mientras le realizan varios estudios para determinar las causas lo que le pasó. A través de su cuenta de Twitter publicó un video en donde habla desde su cama, esto para evitar que se propague información falsa sobre su estado de salud.

Ana María Alvarado desde el hospital, mira el video

A través de su cuenta de Twitter se puede ver un video en donde confiesa que se llevó un gran susto. “Yo pensé que era parálisis facial pero no, fue un ataque isquémico y provocó una parálisis”, explica. “Por fortuna ya estoy bien, pero me van a hacer todos los estudios para saber porqué me pasó. Es como que se atora un coagulo de una vena que va al cerebro”, concluye en los breves segundos.

Gracias por sus comentarios! Aquí les cuento lo que pasó… Besos! pic.twitter.com/Z3ErmJitss — Ana Maria Alvarado (@anamaalvarado) February 27, 2020

Según el sitio especializado Medline Plus, un ataque isquémico transitorio es un derrame que dura apenas unos minutos. Esto ocurre cuando el suministro de sangre a una parte del cerebro se detiene brevemente y los síntomas que presenta son parecidos a un derrame, con la diferencia de que su duración es menor.

Habrá que esperar más información para saber cómo se encuentra la periodista Ana María Alvarado y esperar a que no sufra otra parálisis o un coágulo cerebral.

Con información de Twitter.