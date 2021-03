Ana Brenda revela que desea convertirse en madre; no descarta la adopción

La actriz mexicana Ana Brenda ha revelado su gran deseo de convertirse en madre pronto. Además, aseguró que una de sus opciones es la adopción. Aquí te dejamos toda la información:

Fue durante su participación en el recién estrenado canal de YouTube de Isabel Lascurain, que la actriz de “La que no podía amar” y “Corazón indomable” reveló su deseo de escribirle a la cigüeña.

“Sí me gustaría reproducirme, pero no sé. Sé que a veces es un tiempo limitado el que tenemos las mujeres para hacerlo y tampoco me gustaría esperar tanto, pero no es algo que me urge”, indicó.

Asimismo, Ana Brenda confesó que no es la primera vez que lo dice en voz alta, pues es un tema que ya ha externado a sus amigos y familiares.

“Hace como una semana lo estaba platicando con unas amigas. Me dan ganas a veces hasta de adoptar. Me gustaría en un futuro, pero pienso que no sé si me gustaría adoptar antes y luego tener hijos biológicos o a lo mejor tener hijos biológicos y luego adoptar”, dijo.

Por su parte, la integrante de Pandora, recomendó ampliamente a la actriz perseguir su sueño, pues es una de las experiencias más gratificantes, a su parecer.

Recordemos que hace algunos años Isabel Lascurain reveló que para ella no fue fácil quedar embarazada. Incluso, se sometió a varios tratamientos y ninguno funcionó hasta que por fin lo logró de manera natural.

