Con la recta final del famoso melodrama “Diseñando tu Amor” a la vuelta de la esquina, Ana Belena se encuentra más que feliz y agradecida con el público por el apoyo que han mostrado al proyecto.

En entrevista exclusiva con El Dictamen, la actriz que dio vida a “Helena Vargas” se sinceró sobre la experiencia de haber participado en este proyecto y los aprendizajes que este le dejó.

“Uno siempre pone el corazón en el trabajo y hacemos esto para la gente. Cuando ves la respuesta del público y los mensajitos que te mandan, súper metidos en la historia y diciéndote que odian a la ‘mala’ por lo que te hizo y cosas así. Esta historia llegó a mi vida en un momento clave, definitivamente“, señaló.

Helena Vargas, un regalo para Ana Belena

En Diseñando tu Amor, producida por Pedro Ortiz de Pinedo, Ana Belena interpretó a “Helena Vargas”, una mujer fuerte y decidida, creativa y muy entusiasmada, propietaria de una empresa de alta moda. No obstante, al igual que muchas mujeres, se ha enfrentado a la falta de confianza en sí misma.

Al respecto, la actriz de producciones como “Los Rey” y “La Taxista” envió un contundente mensaje de amor propio para quienes se han sentido presas por los estándares de “perfección” que se han fijado en redes sociales.

“Creo que ahora con las redes sociales, donde todos o la mayoría muestran ‘cuerpos perfectos’ o ‘vidas perfectas’, uno siempre busca la perfección y se siente sumamente desdichado por no tener ese cuerpo, esa casa, esa familia. Pero tenemos que recordar que no existen las cosas perfectas… se puede retocar una foto, ahora puedes retocar un video. Vivimos en una sociedad que nos exige cierta apariencia que muy poco porcentaje de la población lo tiene. Yo les diría: ‘no se dejen llevar por lo que ven, porque todo eso mentira. Enfóquense en lo que sí tienen, en ser feliz, en crecer su amor propio y agradecer lo que sí tienen‘”, destacó.

Te puede interesar:

Juan Diego Covarrubias mostrará su lado más sensible en la telenovela “Diseñando tu amor” (ENTREVISTA)

Así luce Alisson Lozz tras años de dejar Televisa

Ana Belena se despide de “Diseñando tu Amor”, pero no de su elenco

Sin embargo, este amor y la buena vibra no solo se transmitió frente a las cámaras, sino detrás de ellas. De acuerdo a Ana, no solo fue difícil decir adiós a su personaje, también a sus compañeros del elenco y producción.

“La gente no lo sabe, pero uno hace relaciones, lazos fuertes con quienes convives seis meses, sobre todo tantas horas al día. Hay gente como Gala, por ejemplo, que hicimos una amistad que ya va a durar por siempre. Nos hablamos por teléfono, nos vemos para cenar; creo que es de lo más bonito de mi carrera. Es difícil terminar un proyecto, pero uno se va con el corazón lleno“, declaró

Para finalizar, Ana Belena afirmó que aún queda mucho por ver de la telenovela “Diseñando tu Amor”, pues la recta final está llena de sorpresas que ni siquiera se imaginan:

“Se pueden esperar de todo, estas últimas semanas viene lo mejor. Me pasaba que estaba leyendo los capítulos y no me podía creer lo que pasaba, me emocioné bastante. Vienen cosas increíbles que estoy segura que les van a encantar“, compartió la famosa.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.