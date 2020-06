Ana Bárbara presume graduación de su hijo

View this post on Instagram

Aunque en los pasajes de la vida queda evidenciada una aparente realidad, los seres humanos tenemos la gran oportunidad de hacer una propia, es por eso que hoy celebro por lo alto, lo que a pesar del confinamiento es un GRAN día, la graduación de mi pedazo de mi alma 🥰@gallardoni!!! Hijo veo con orgullo el enorme esfuerzo que hiciste durante los 4 años de #HighSchool Gracias de todos los que te amamos por dejarte el corazón y FELICIDADES a todos los graduados de tu generación, son guerreros incansables🙌🏻🤍 #classof2020🎓 #graduation #myson #proudmom GRACIAS @upupandawayevents 🎈🎈🎈