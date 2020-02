Ana Bárbara enfrenta a Gavito en La Academia y se arma escándalo. Este domingo se realizó la semifinal de La Academia en donde para sorpresa de la audiencia no hubo eliminado y pasaron todos a la final. Sin embargo lo emocionante estuvo en las participaciones de los invitados especiales en donde Ana Bárbara se llevó la noche.

Hace unos meses el juez de hierro causó polémica al llamar “espantosa” a una canción de Ana Bárbara, luego de que la participante Angie presentara su versión. ”Te pusieron una canción que es realmente espantosa, es una canción horrible”, condenó en video.

Ahora, la cantante aprovechó el momento frente al panel de jueces para responder como se debe a los críticas.

Ana Bárbara enfrenta a Gavito en La Academia

Los alumnos presentaron un popurrí de las canciones más exitosas de la cantante. Cuando tocó el turno de Ana Bárbara de tomar el micrófono no se aguantó para decirle al juez todo lo que tenía guardado desde hace meses:

“Es una canción que escribí en un momento muy triste, tu lo sabes (Adal) porque estabas conmigo. Una mujer me habló para decirme que tuvo a su bebé. aunque algunos dicen que es una porquería”, dijo. “Salió de un corazón bandido. Aprendan cuando den una crítica a respetar la obra, no importa que no nos guste. Una cosa es criticar y otra cosa es ofender”, agregó.

El público de inmediato aplaudió y Adal Ramones no supo qué hacer ante las palabras de la cantante por lo que pidió que cantara nuevamente.

