Ana Bárbara causa revuelo en redes con un divertido TikTok

Ana Bárbara no deja de sorprender a sus seguidores, pues el pasado miércoles la cantante compartió un cómico video en redes que causó revuelo.

El video compartido en su cuenta oficial de TikTok y más tarde Instagram, fue publicado con la descripción: “Como cuando estas de mamacita y te gritan mamaaa 🤣🤦🏻‍♀️ @chema._official #SillouetteChallenge”.

En el clip de 20 segundos, Ana Bárbara aparece en su versión de “recién bañada”, con la canción “Put Your Head On My Shoulder” de Giulia Di Nicolantonio.

Segundos más tarde y en una transición inmediata, la cantante reaparece con un atrevido body en color negro con pedrería, y botas largas de cuero que muestran su esbelta figura.

El video concluye cuando su hijo ingresa a la habitación en el momento justo que su mamá se pone a bailar, sacándole risas a más de uno.

Ana Bárbara

El conocido challenge desató una ola de comentarios que llenaron de alagos a la intérprete de “Bandido”.

Te puede interesar:

Alejandra Ávalos asegura que José José dejó otro testamento: “Sarita lo tiene”

RBD lanzará versión en vivo del tema “Siempre he estado aquí”

“Hermosa mi querida Ana Bárbara”, “Mom life, nada más no nos dejan los hijos” y “Videazo!!”, son solo algunos de los comentarios que recibió la también actriz.

Durante la pandemia, Ana Bárbara se ha decidido por incursionar en el mundo de TikTok. Actualmente, la mexicana cuenta con más de 5.7 millones de seguidores que se mantienen a la espera del cómico contenido que comparte.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.