Amy Winehouse: A nueve años de su muerte. La autopsia de la cantante de 27 años reveló que la causa de muerte fue una intoxicación etílica…

Este 23 de julio se cumplen nueve años de que Amy Winehouse fue encontrada sin vida en su departamento de Londres.

La autopsia de la cantante de 27 años reveló que la causa de muerte fue una intoxicación etílica y no se encontraban restos de ninguna droga en su organismo.

Cuando Amy tenía 13 años recibió como regalo una guitarra y comenzó a escribir su propia música, trabajó en pubs de Londres donde comenzó a volverse popular.

Gracias a su amigo, el cantante Tyler James, la intérprete comenzó una carrera discográfica cuando tenía 16 años. Su álbum debut, Frank, con influencias de jazz fue lanzado a la venta el 20 de octubre de 2003.

Amy’s critically acclaimed debut album, “Frank”, has been half speed mastered by Abbey Road Studios, a process that results in unparalleled sound quality. The 2LP will be released on 4th September, pre-order here: https://t.co/FJbReESMHS 🖤 pic.twitter.com/fXf1MtuS9t

— Amy Winehouse (@amywinehouse) July 16, 2020