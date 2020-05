Américo Garza arremete contra la familia de Karla Luna: “Son una basura”. El ahora esposo de Karla Panini se expresó así de su fallecida ex esposa…

Luego de que el empresario Felipe Silva reveló oscuros detalles de Américo Garza y sus maltratos hacia Karla Luna cuando aún se presentaban “Las Lavanderas”, este viernes difundió una conversación con el actual esposo de Karla Panini.

Y es que Silva trabajó durante muchos años con Luna, Panini y Garza. Por ello, atestiguó todo lo que Américo hizo contra Luna.

Ahora, Américo Garza pidió a Felipe Silva que no se meta en los asuntos con la familia Luna.

“Te escribo para decir que tú no sabes nada de lo familiar y de lo basura que es la familia Luna. Creo que estás mal al andar declarando cosas que no te competen, ¿no crees? Yo te lo dije: no andes de hocicón, compa”, le escribió el esposo de Panini por WhatsApp.

¡Américo Garza arremete contra familia de Karla Luna!

Durante el programa Chisme No Like, difundieron la conversación completa. Sin embargo, resaltaron que Garza no niega ni la presunta prostitución de Karla Panini ni sus adicciones de droga. Tampoco que maltratara a Karla Luna.

“De lo otro, me vale madres. Ya pasaron años. ¿Y qué?”, fue lo único que escribió Garza a Silva. Nunca desmintió nada.

Recientemente se rumoró que tanto Américo Garza como Karla Panini pretenden huir a los Estados Unidos junto con las hijas de la fallecida Karla Luna.

El objetivo sería desaparecer del plano nacional por un par de años y evitar así el linchamiento público que gran parte de la población mexicana emprendió en contra de ambos.

Con información de Agencias y Redes Sociales

