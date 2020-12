El cantante Diego Verdaguer, de 69 años, compartió el por qué Amanda Miguel echó sus pertenencias a la calle y si luego de haberse separado forzosamente, atraviesan por una crisis matrimonial, consecuencia de la pandemia.

Cabe recordar que la pareja estuvo separada por más de 6 meses, debido a la situación que se vive en parte del mundo; y el pasado mes de octubre Amanda y Diego se reencontraron y al verse, corrieron a besarse apasionadamente.

El tiempo en que los cantantes pusieron distancia de por medio, la intérprete de “Él me mintió” se mudó a Los Ángeles, California, donde con ayuda de su hija Ana Victoria, organizó su nuevo hogar, por lo que tuvo que hacer limpieza.

Amanda Miguel echa a la calle cosas de Diego Verdaguer

“Es todo un rollo que hicieron juntas, yo me enteraba por el teléfono, pero Amanda me decía: ‘estas cosas tuyas ya las voy a sacar’ ¡Ahora sí que me sacó las cosas a la calle!”, contó el intérprete.

Sin poder ocultar la risa, Verdaguer comentó que su esposa solamente le iba diciendo qué iba a tirar y que incluso, Ana Victoria también se deshizo de algunas que su papá tenía abandonadas en el garaje.

“¡Ni me consultó! Me sacaba las cosas y me decía por teléfono: ‘ya no las vas a usar’. Tenía una motoneta Vespa que estaba en el garaje y me enteré que Ana Victoria se la regaló al jardinero y yo de: ‘¡mi motoneta!'”, finalizó el cantante.

