¡Alyssa Milano pierde el cabello tras batalla contra el coronavirus!💇‍♀️

Alyssa Milano pierde el cabello tras batalla contra el coronavirus. La actriz ha experimentado varios síntomas después de superar la enfermedad…

Alyssa Milano ha demostrado exactamente cuánto cabello está perdiendo a diario después de su agotadora batalla por el coronavirus.

La actriz de Melrose Place, de 47 años, usó su Twitter para compartir un video de ella misma cepillándose el cabello antes de mostrar la preocupante cantidad de mechones de cabello que pierde después de una ducha.

Alyssa les dice a los fans: “Hola a todos, solo quería mostrarles la cantidad de cabello que está saliendo de mi cabeza como resultado del Covid”.

Thought I’d show you what #Covid19 does to your hair. Please take this seriously. #WearADamnMask #LongHauler pic.twitter.com/H0wCmzYswV

Las personas que experimentaron síntomas a largo plazo de COVID-19 dicen que la caída del cabello es un efecto secundario del virus, según estudios recientes.

Ella explicó: “Este es un cepillo desenredante, mi cepillo desenredante favorito. Como pueden ver, ahora mismo no hay pelo”.

Mientras continuaba cepillándose el cabello, mostró cuántos mechones salieron después de un solo cepillado.

Ella dijo: “Un cepillado, esta es mi pérdida de cabello por el COVID-19. ¡Usa una maldita mascarilla!”

Al compartir el clip con sus 3.7 millones de seguidores, escribió: “Pensé mostrarte lo que # Covid19 le hace a tu cabello. Tómate esto en serio. #WearADamnMask #LongHauler”.

La semana pasada, Alyssa detalló los efectos del coronavirus después de que fue hospitalizada y requirió un respirador a pesar de dar negativo en la prueba de Covid-19 tres veces antes.

This was me on April 2nd after already being sick for 2 weeks. I had never been this kind of sick. Everything hurt. pic.twitter.com/X598YtqKbx

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) August 6, 2020