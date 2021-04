Una de las actrices más guapas y queridas de México, Altair Jarabo, sorprendió al compartir que le dio el sí a su ahora prometido Frédéric García, quien es casi 20 años mayor que ella. ¡Sigue leyendo para más detalles!

La noche del pasado 29 de abril, la actriz dio a conocer la feliz noticia de su compromiso con el empresario Frédéric García, de 53 años, causando revuelo entre sus más de 3 millones de seguidores.

“Frèdèric García y yo estamos comprometidooooooooos!!! 💍💓

Me caso con este hombre maravilloso!!!“, escribió Altair Jarabo para acompañar una tierna foto de ambos.

A pesar de las críticas por la diferencia de edad, la actriz dejó claro que no habrá nada que arruine su felicidad, pues él es el hombre de su vida.

“Me llena de felicidad la idea de compartir la vida con él, por que lo admiro tanto por su inteligencia como lo adoro por su nobleza. Que me inspira, me cuida, me hace la mujer más feliz“, agregó.

“Él lo sabe por que se lo digo todos los días: Lo amoooo y quiero verlo pleno y lleno de sueños toda la vida“, concluyó la actriz de Vencer el desamor.

Así reaccionaron las redes al compromiso de Altair Jarabo

Las felicitaciones por parte de amigos del medio artístico no se hicieron esperar. En especial las de Michelle Renaud y Julián Gil, quienes con emotivos mensajes les desearon lo mejor en esta nueva etapa.

“Me encantan!!! Que viva el amor !!❤️ Tenemos pláticas pendientes tortolitos!!”, detalló Renaud. Mientras que Fabiola Guajardo detalló: “amo verte feliz!!!!! Se ven divinos!!!!!! Se viene despedida de soltera!!“.

Sus fieles seguidores tampoco dejaron pasar la oportunidad para brindarle sus mejores deseos:

“Felicidades hermosas”, “Lo mejor de este mundo muchísimas bendiciones siempre para ti”; “Preciosa pareja. Ojalá tus ojos brillen siempre así”, son solo algunos ejemplos de las emotivas felicitaciones.

