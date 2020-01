allisson lozz desata polémica por festejar la Navidad

Allisson Lozz desata polémica por festejar Navidad, la actriz es Testigo de Jehová, religión que no realiza este tipo de celebración.

Una de las actrices que tras su ausencia todavía sigue en el gusto del público es Allisson Lozz.

Aunque en esta ocasión la actriz desató polémica por festejar Navidad, cuando se supone que su religión no se lo permite, debido a que ella es Testigo de Jehová.

La polémica se desató cuando Alisson Lozz compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, donde se encuentra en compañía de su familia festejando la Navidad.

Algunos de los comentarios que le han hechos sus seguidores son los siguientes: “Los testigos no celebran Navidad”, “Pensé que los testigos de Jehová no festejaban Navidad. Mi abuela es testigo y ella no lo hace, que alguien me ilumine y me diga si es opcional”, “Si los testigos de Jehová no celebramos navidad ..no debe ser ella”, comentaron los internautas.

Allisson Lozz y su retiró del espectáculo

La originaria de Chihuahua comenzó carrera artistica desde muy pequeña en el reality show ‘Código F.A.M.A’ donde obtuvo una gran aceptación por parte del público debido a su gran talento.

Su carisma y talento vocal la llevaron a protagonizar telenovelas como: Alegrijes y Rebujos, Misión S.O.S, Al diablo con los guapos, En nombre del amor y Rebelde.

Después de llevar una carrera exitosa Allisson Lozz decidió retirarse en el 2010, debido a que contrajo nupcias con Eliu Gutiérrez y juntos tienen unas hermosas hijas.

Por lo que sus fanáticos siguen recordando a la carismática Allisson Lozz, quien causa furor cuando pública una fotografía de ella y su familia.

Sin embargo, la actriz en esta ocasión generó polémica por festejar la Navidad.

