All Star Shore: Esta es la lista COMPLETA de los participantes

Inicia una nueva etapa para los reality shows que ha transmitido MTV en los últimos años, pues diferentes integrantes de Jersey Shore, Acapulco Shore, Geordie Shore, Love Island, Ex on the Beach, Bachelor in Paradise, entre otros, se integrarán al nuevo proyecto que lleva el nombre de All Star Shore. En este nuevo reality producido para Paramount Plus será la primera serie de competición de fiestas de su clase, con una variedad de desafíos épicos que están inspirados en juegos que se realizan en las fiestas como el ‘Beer pong’ o el ‘Shots and Found’. Varios detalles ya se han anunciado sobre él, como la lista de participantes y hoy te compartiremos todos los nombres que la conforman.

Muchos hemos crecido con la franquicia Shore desde el estreno de Jersey Shore, surgida en Estados Unidos, la cual tuvo tal éxito que se extendió a diversas partes del mundo, para que varios países realizaran su propia versión, como lo fue Reino Unido, España, Polonia, entre otros. El reality llegó a México en 2014 con el estreno de Acapulco Shore, que automáticamente se volvió una sensación entre la audiencia juvenil de nuestro país. Ahora All Star Shore busca llevar el formato de fiesta, desenfrenos, fiestas y locuras, combinados con competencia.

Estos son los participantes de All Atar Shore

Angelina Pivarnick (Jersey Shore) es una de las mejores de la costa y se va a asegurar de que todo el mundo lo sepa.

Bethan Kershaw (Geordie Shore) trae consigo una gran personalidad y un gran corazón.

Blake Horstmann (Bachelor in Paradise) no busca competir por el corazón de una mujer esta vez; está aquí para ganar el gran premio.

Chloe Ferry (Geordie Shore) Aunque le acompañan algunos de sus mejores amigos del Reino Unido, no puede confiar en nadie cuando el dinero está en juego.

Giannina Gibelli (Love Is Blind) está dispuesta a jugarse la vida, el amor y la competición.

James Tindale (Geordie Shore) aporta la picardía y los músculos a este Shore House y está listo para ganar.

Joey Essex (The Only Way Is Essex) es una sensación televisiva en el Reino Unido, pero aún no ha experimentado la vida en una Shore House.

Johnny Middlebrooks (Love Island) tiene fama de jugador, pero esta vez se trata de la competencia para poder llevarse el premio y no los corazones.

Karime Pindter (Acapulco Shore) está aquí para mostrar al mundo cómo se festeja en México.

Luis Potro Caballero (Acapulco Shore) puede ser conocido como el seductor en su país, pero aquí es una fuerza en la competición.

Marina Gregory (The Circle: Brasil) sabe que todo es un juego de redes sociales cuando se trata de ganar dinero en efectivo.

Ricardo Salusse (Rio Shore) está aquí para demostrar que el tamaño no importa en esta competición.

Trina Njoroge (Love Island) sabe cómo funciona la mente y tiene la intención de utilizar sus habilidades profesionales a su favor en esta competición.

Vanessa Vanjie Mateo (RuPaul’s Drag Race) es una feroz drag queen de agudo ingenio y personalidad sin filtros.

¿Cuándo se estrena All Star Shore?

Sera este próximo miércoles 29 de junio que se estrene All Star Shore, exclusivamente a través de la plataforma de streaming Paramount Plus, en México y Latinoamérica.

Este nuevo reality show que se graba en las Islas Canarias, se transmitirá internacionalmente donde el servicio esté disponible.