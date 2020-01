Alicia Villarreal quiere que su hija la interprete en su bioserie

View this post on Instagram

¡Hermana de Thalía atropella repartidor! Señalan a @ernestinasodi de atropellar a un repartidor el pasado 11 de enero y no hacerse responsable de las consecuencias ni del afectado. Los afectados señalan que le hablan a ella y a @camilasodi_ quien estuvo en el lugar de los hechos, pero que ninguna ha dado respuesta. 😱😱 #ernestinasodi #camilasodi