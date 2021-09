Alicia Villareal quiere que Angelique Boyer sea la protagonista de su bioserie

La cantante Alicia Villareal se encuentra preparando su próximo proyecto, que consiste en una serie que contará los mejores y peores momentos de su vida. Por esta razón, ya ha analizado quién podría ser la actriz que la interprete dentro de la bioserie y Angelique Boyer se perfila como una de las favoritas

En entrevista con el programa Sale el Sol, la famosa reveló algunos detalles sobre la bioserie que tiene planeada realizar, compartiendo quién es la actriz que le encantaría que la interpretara.

“Me han estado entrevistando bastante para esta opción que tenemos de mostrarle al público lo que ha sido mi historia desde Grupo Límite, después y todo lo que ya conocen“, señaló Villareal.

Angelique Boyer es la actriz que podría interpretar a Alicia Villareal

Por otro lado, destapó que en cuanto a la actriz protagonista “hay algunas propuestas: a mi me encantaría mi hija, ha tomado cursos dramáticos y todo eso, pero no sé. La verdad tengo una opción que me encantaría mucho, que es Angelique Boyer“.

Asimismo, la intérprete de “Te quedó grande la yegua” indicó que tiene muy claro que su intención con la serie es mostrar todo el esfuerzo y trabajo que ha realizado para forjarse un lugar en una industria dominada por hombres, no mostrar un lado “indefenso” o “lleno de tragedias”.

“Me he esforzado en una industria que ha sido de hombres, en la que me han hecho a un lado y en la que me he ido por gusto porque ya no quiero batallar. Me he mantenido gracias a un público muy fiel”, concluyó Alicia Villareal.

