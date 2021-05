Alicia Machado y Vanessa Claudio estuvieron juntas cubriendo el evento de Miss Universo, pero no fue un momento tan bonito ya que Claudio no dejaba de interrumpir a Machado.

Se podía notar la incomodidad de Alicia, ya que cuando ella quería hablar era interrumpida por la conductora.

Ambas cubrieron el certamen a través de Azteca Uno, ya que eran las ideales para poder opinar y comentar sobre lo que estaba ocurriendo en el escenario.

Era notable la falta de organización al momento de hablar de cada conductor, era muy constante como Claudio no cedía la palabra, cosa que llego a ser irritante para los que estaban presentes.

El público se dio cuenta de la situación y expresó su enojo en redes sociales, criticando a la conductora de “Suelta la sopa”, Vanessa, ya que se les hacia molesto y una gran falta de respeto.

La ex Miss Universo, originaria de Venezuela no pudo hacer bien su trabajo, ya que se sentía opacada por la falta de organización.

Parece ser que las dos mujeres tuvieron una pequeña pelea, pues después de tanta tensión la consecuencia pudo haber sido explosivo.

Vanessa no terminó la transmisión y no llego a despedirse, ya que tras un regaño o posible encuentro ya no regreso al programa, pero al parecer Machado parecía estar algo despeinada.

Personas en internet dicen haber escuchado en bajito como las conductoras discutían. Claudio recientemente sube un video aclarando el malentendido, afirmando que lo que se dice son mentiras.

Anteriormente ya se ha mencionado que Vanessa suele opacar a sus compañeros de trabajo, suele hablar mucho e interrumpir. El público dice que no se sorpresa esta actitud que tomó la conductora.

Estos algunos tweets por parte de la audiencia durante el certamen de Miss Universo:

#MissUniversoEnAzteca fue idea mía o al final Alicia Machado y Vanessa Claudio tuvieron una pelea del micro en plena transmisión? — Felipe Puente (@FelipePuente_) May 17, 2021

Que alguien le diga a Vanessa Claudio que deje de interrumpir a Alicia Machado, se nota demasiado su protagonismo y no ayuda a la transmisión @AztecaUNO #MissUniversoEnAzteca — Yous SalDi (@yOus_k) May 17, 2021

Alicia Machado en la última toma salió despeinada.. Y ya no salió Vanessa Claudio al aire pensé que había pasado eso por todo lo sucedido en la transmisión — Tony Zazueta (@tonytxt) May 17, 2021

#MissUniversoEnAzteca pobrecita de Alicia Machado, en serio, ya permítanle que opine y pídanle a Vanessa Claudio que ya se calle 🤫 pic.twitter.com/Oj0440lV0i — Lupita Cárdenas (@lupita_cardenas) May 17, 2021

