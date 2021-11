Alicia Machado revela que un ex novio mexicano la golpeó

La violencia de género no es un juego. Si bien afortunadamente ahora vemos con más frecuencia las denuncias en contra de hombres que agreden a las mujeres, años atrás esto no era así, por lo que miles sufrían en silencio y una de ellas fue Alicia Machado, quien lo confesó así en La Casa de los Famosos.

Durante una plática casual en la que para divertirse los cinco finalistas platicaban sobre “los más y los menos” de la casa, “la Machado” sacó a colación un oscuro momento de su pasado en el que un hombre la golpeó. Así lo contó en La Casa de los Famosos.

La vez que un ex novio mexicano golpeó a Alicia Machado

La venezolana y sus compañeros platicaban y jugaban a este juego en el que buscaban a “los más…” de la casa, y cuando llegó la categoría de “la más mustia” obviamente señaló a su enemiga Celia Lora, a quien comparó con un ex novio quien la había golpeado.

No dijo nombres, pues “no quería darle publicidad”, sin embargo se refirió a él como “el tío” de Pablo Montero y como “el hijo de El Gran Señor”. La ex reina de belleza dijo que este era uno de los tipos envalentonados y armados que, cuando no traían ni arma ni guaruras, no eran nadie.

(anduve con él) hasta que me levantó la mano y me pegó, me dio un bofetón y me voló 3 metros más allá y luego fue y me cayó a patadas. La única vez que un hombre me levantó la mano y creo que no le quedaron ganas”, reveló Alicia Machado antes de explicar por qué el tipo recibió su merecido.

Alicia dijo que luego de esto “se la cobraron y bien cobrada” pues una vez, tiempo después de haber terminado con él cuenta que lo vio en un lugar arrodillado a unos tipos implorando porque no le hicieran nada, rematando con un “la misma versión es Celia. Igualita”, mostrando que no hay forma de que ella lime asperezas.

Luego, Pablo Montero interrumpió diciendo “yo pensé que solo era así con los batos”, a lo que Alicia Machado reviró “ya te echaré ese cuento fuera de aquí”. ¿Quién será el hombre que golpeó con tanto odio a la ex reina de belleza años antes de La Casa de los Famosos?