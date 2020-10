Alicia Machado revela que intentó suicidarse a causa de las críticas de Trump

Alicia Machado confesó en los últimos días que mientras trabajaba con Donald Trump, durante su época de Miss Universo, intentó suicidarse en dos ocasiones. Además, la famosa habló sobre sus adicciones y trastornos: “Yo sufrí de bulimia y anorexia crónica, fui adicta a las anfetaminas por casi 5 años”.

Todo comenzó en el programa que Luz María Doria tiene para la plataforma de YouTube “Charlas con Luz…Ma” donde Alicia fue invitada a una entrevista. En ella, se tocaron muchos temas como su bulimia, anorexia, su carrera, su vida, el cáncer.

Alicia Machado revela las consecuencias de trabajar con Trump

Y, por su puesto, no pudo quedar fuera el escándalo de hace ya varios años donde la actriz aseguró haber sufrido Bullying por parte del ahora presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. En ese entonces, Trump era dueño de Miss Universo y salió a la luz que se burlaba de la venezolana y de su cuerpo al decir que había subido de peso cuando ganó el certamen de belleza.

La actriz, cantante y modelo venezolana asegura haber sido víctima de abuso verbal y que le gustaría que el ahora presidente le ofreciera una disculpa sincera.

“A mí me gustaría que el señor presidente me pida perdón, nada trágico, ni dinero, ni nada, sin tanto show, que me mire a los ojos”, dijo la venezolana con emoción en su rostro. A esto, Luz María prosiguió la entrevista al preguntar si tanto había sido el daño que a pesar de los años ella seguía emocionándose a ese nivel y fue entonces cuando la guapísima Alicia Machado confesó:

“Sí, porque yo tuve una recaída, en el 2016 en las elecciones… Yo tenía 16 años limpia… Yo me tardé casi 6 años, tuve dos intentos de suicidio”

Te puede interesar:

Con mucha sorpresa Luz María preguntó: “¿Todo esto gracias a Donald Trump?” y Alicia respondió:

“No es por culpa de él, tú no te imaginas el bullying que yo viví… Yo tenía reporteros parados en la puerta de mi casa todo el tiempo. No podía ir al supermercado como una persona normal sin que me tomaran fotos. Yo no podía comer en público sin que me tomaran fotos comiendo. Yo estaba en titulares en El Cairo, en Egipto, en Irán, en Turquía, encabezados de los periódicos: ‘La Miss Cerda’. Con 19 años, yo sufrí de bulimia y anorexia crónica, fui adicta a las anfetaminas por casi 5 años.

“Yo sé que para él soy menos que un microbio, yo sé que soy una pobre mujerzuela que no importa, una ‘encueratriz’ como le llaman en México, pero está bien, no importa, y la verdad es una y yo sé que la manera que se ha comportado conmigo de las lecciones para acá, ha sido un caballero… Es el presidente y lo respeto, pero el pasado no se puede borrar… Después de que eso pasó se disculpó, tuvimos varios encuentros que sí sucedió, ya pasó para mí, yo necesito que pase a los demás”.

Dadas las confesiones de la actriz, Luz María cuestionó sobre si aceptaría las disculpas del presidente a lo que ella respondió:

Sí, claro, ¿pero sabes cómo se disculparía él mejor conmigo?… Haciendo algo por mi país. Si el tanto le gustan los venezolanos, y él se quiere disculpar con una muchacha venezolana”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.