Alicia Machado explota contra sus “haters”, les recordará a su mamacita. La venezolana considera que sus compatriotas han sido sus peores enemigos.

La historia de Alicia y sus detractores no es nueva, de hecho nació casi al mismo tiempo en que ganó la corona de Miss Universo en 1995.

Meses después de coronarse Machado subió un poco de peso y empezó a ser señalada por los medios. Para evitar ser destituida el presidente Donald Trump (entonces presidente de la organización) la obligó a ejercitarse delante de las cámaras.

El anterior quizá fue el primero de los millones de ataques que recibiría la Machado a lo largo de su vida. Ahora fue en Instagram donde está intentando poner un alto a todos sus “haters” y advirtió que además de bloquearlos los va a insultar.

“El día de hoy el periódico El Nacional de Venezuela publicó una nota que sacaron de mis redes sociales de algunas cosas que he comentado. Ese comentario ha traído que yo me dé cuenta de que, desgraciadamente, mis propios paisanos insisten y continúan en seguir la tradición de ofenderme”, explicó.

“Después de 25 años de llevar palo por mi propia gente ya estoy harta. Así que de ahora en adelante al que se le ocurra decirme algo en un comentario en mis redes sociales no solo los voy a bloquear, sino que también les voy a mentar la madre porque ya me tienen harta”.

“Cada una de las cosas que he logrado lo he hecho con mi trabajo. No soy ni enchufada ni prepago. Un poquito más de respeto, he mantenido mi vida privada lo más privada que puedo. Ya estoy hasta la madre de que todo el tiempo sea la gente de mi país la que siempre busca una manera de agredirme”.