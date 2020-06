¡Detesto ser ama de casa!: Alicia Machado

Alicia Machado: “Detesto ser ama de casa”. Parece que la actriz y Miss Universo es de lo más sincera durante el aislamiento social que provoca la pandemia de coronavirus…

Tal y como lo lees, Alicia Machado reveló que una de las experiencias más difíciles que ha vivido durante este aislamiento preventivo es convertirse en ama de casa.

Y es que la venezolana confesó que ahora que ha tenido que estar en casa las 24 horas del día descubrió que las labores del hogar no son de su agrado.

“Comprendí que no me gusta el hogar, detesto ser ama de casa, creo que es un castigo de Dios para mí, no me gusta hacer el quehacer, no me gusta limpiar, no me gusta cocinar… no sé ni freír un huevo ¡que horror!”.