Alicia Machado destapa secretos de su noviazgo con Luis Miguel: “Fue lo mejor”

La venezolana Alicia Machado se sinceró como nunca y reveló varios detalles sobre su relación con “El Sol de México”, Luis Miguel, a quien conoció a finales de la década de los 90.

En una reciente entrevista con la revista TVyNovelas, la ex Miss Universo confesó que fue el propio Luis Miguel quien hizo “el primer movimiento” para conocerla.

“Fue una relación muy linda, juvenil, inocente… Él tenía 26 años y yo 19. En esa época no había alcohol, cigarros no había nada de eso”, comenzó Machado.

Esto ocurrió tras una sesión fotográfica que ella estaba realizando luego de participar en el certamen de Miss Universo en 1996. Casi inmediatamente, los famosos acudieron a una cita en Beverly Hills.

“Fue en un restaurante bello, elegantísimo, en Beverly Hills. Él lo mandó cerrar para mí, y son de esas leyendas urbanas que sí son ciertas, pero hay otras que no tanto”, indicó.

Asimismo, Alicia Machado aseguró que Luis Miguel fue de gran apoyo para ella durante momentos difíciles por la crítica pública. En una ocasión, la prensa estadunidense comenzó a criticarla por su aumento de peso; Luis Miguel salió a defenderla.

“Él me vio llorar muchas veces, me consoló porque yo lloraba mucho; me decía que no le hiciera caso a los rumores… Es que hasta decían que yo estaba gorda porque me había embarazado de él, y él se ponía furioso”, señaló la modelo.

¡Alicia Machado no se guardó nada! Tanto así que aseguró que a ella le tocó lo mejor del “Sol de México”. A lo que el reportero cuestionó: “¿Más que a Aracely Arámbula?” y ella respondió: “Sí, yo creo que sí”.

