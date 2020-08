Alicia Machado arremete de nuevo contra Donald Trump. Recordemos que la Miss Universo tiene una controversial historia con el presidente de EE.UU.

As铆 es, Alicia rompi贸 el silencio sobre el audio que se filtr贸 en donde coment贸 que este a帽o votar铆a por Trump, despu茅s de que en las elecciones pasadas lo acusara de haberla humillado m煤ltiples veces.

La actriz tuvo una participaci贸n en vivo este mi茅rcoles en el programa 鈥淯n Nuevo D铆a鈥 que se transmite por Telemundo en donde confirm贸 que el audio filtrado se lo hab铆a mandado a una amiga y que efectivamente dijo que este a帽o votar铆a por Donald Trump.

鈥淓ste a帽o voy a votar por 茅l, pues si porque necesitamos car谩cter, el mundo est谩 hecho un desastre y a parte de eso no me gusta la otra opci贸n鈥.

Seg煤n lo que dijo Machado en el programa, ella jam谩s ha hablado mal del presidente estadounidense y cont贸 que solamente lo denunci贸 por la agresi贸n que sufri贸 de su parte cuando ella ten铆a 19 a帽os.

鈥淟levo 24 a帽os denunciado a una persona que abus贸 de mi de muchas maneras y que fue muy dif铆cil para mi superarlo y me trajo muchos problemas personales durante muchos a帽os pero ya lo super茅鈥.

La actriz dijo que ella no est谩 inmersa en la pol铆tica y que no le interesa apoyar a nadie en este momento, aunque su voto ser谩 para Donald Trump.

鈥淗ay ciertas cosas de la econom铆a que me llaman la atenci贸n y que me gustan y el hecho de que yo haya tenido una experiencia negativa con este se帽or no significa que no me interesen los beneficios que este pa铆s pueda tener, yo no represento a ning煤n partido pol铆tico鈥.

Tambi茅n cont贸 que estos cuatro a帽os han sido terribles para ella, ya que la gente la asocia con la campa帽a de Hillary Clinton, en la que seg煤n ella nunca apoy贸 pero que usaron su imagen sin pagarle ni pedirle permiso.

鈥淟a pol铆tica es la cosa mas asquerosa que existe sobre la Tierra, se manejan muchos intereses y yo ahorita vivo en un estado totalmente republicano鈥.

