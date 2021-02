Alfredo Adame y Rey Grupero se enfrentan en pleno programa

Luego de la acalorada polémica que han protagonizado Alfredo Adame y Rey Grupero, ambas estrellas se enfrentaron cara a cara en el programa “De primera Mano”.

Recordemos que el youtuber Rey Grupero lanzó fuertes acusaciones contra Alfredo Adame. En ellas, aseguró que el actor es socio de un doctor que inyecta sustancias químicas al rostro y cuerpo de algunas mujeres.

Sin embargo, tras varios días de dimes y diretes, las personalidades se vieron las caras (de manera virtual, por lo menos), durante una entrevista.

En el programa de espectáculos, ambos se enfrentaron con comentarios tajantes, y dieron a conocer que el problema que sostienen no tendrá un fin.

El primero en aparecer en el programa fue Alfredo Adame, quien no tardó en “lanzarse” contra el novio de Cynthia Klitbo.

“Dice que no es mi amiga y que no prefiere caer en mi bocota, soy cortés, soy un caballero y no le voy a contestar, aunque tengo una opinión de ella bastante negativa, con ella no es el asunto”, opinó el actor.

Asimismo, Adame reveló cómo fue que llegó al acuerdo con el youtuber para dejarse dar un pastelazo para un video.

“Fue un acto caritativo, nadie no lo conoce y es un pobre diablo que vive de estupideces. Mi amiga me dijo que me pagaba 20 mil pesos (…), ahí está el video que es lo único que sabe hacer, ponerse de acuerdo con gente para dar pastelazos, me dio 5 mil pesos”, dijo.

Por su parte, Rey Grupero decidió contestar los ataques del también conductor, cantándole una canción en la que se burlaba de él.

Ante esto, Adame le propuso “resolver sus diferencias” con una pelea: “Así como le pone nombre a la canción que le ponga fecha y lugar y ahí lo veo”, dijo.

A pesar de que el Youtuber se negó a esta propuesta, Adame insistió, además de tacharlo de mitómano.

“Esto ya es personal, al principio le llamé de cuates para decirle que se estaba poniendo en problemas. Lo único por lo que lo conocen es que le dio un pastelazo a Alfredo Adame y que anda con una actriz”, concluyó.

