Alfredo Adame amenaza de muerte a Diana Golden y su abogado (VIDEO)

La batalla mediática entre Alfredo Adame y su ex esposa Diana Golden está lejos de terminar, pues la actriz denunció que ella y su abogado recibieron amenazas de muerte por parte del famoso.

Recordemos que hace tres años, la actriz colombiana afincada en México interpuso una demanda en contra de Adame por las fuertes acusaciones que hizo en su contra. Estas insinuaban que la famosa estaba ligada a la venta de drogas.

Tras perder la batalla legal en contra de la actriz, Alfredo Adame tendría que ofrecerle disculpas públicas además de pagarle la cantidad de 20 mil pesos. Sin embargo, se ha negado en reiteradas ocasiones a cumplir con lo dictaminado por el juez.

De acuerdo al testimonio de Golden, mismo que quedó respaldado por un audio, acudió a la actual residencia de Alfredo Adame en compañía de su abogado para solicitar el pago.

Para su sorpresa, el presentador los amenazó con “soltarles unos plomazos” (accionar armas de fuego en su contra), si no se retiraban de su propiedad.

Diana Golden y su abogado fueron amenazados por Alfredo Adame

Los audios fueron compartidos por Diana Golden al programa “Chisme No Like”, y en ellos se escucha hablar al licenciado Manuel Reyes López para luego ser interrumpido por el actor con la negativa a pagar el monto solicitado.

“Nos dijo que es una persona sumamente peligrosa, pues cuando eran esposos en una ocasión él le metió una pistola en la boca; que el señor Alfredo Adame en este momento padece de sus facultades mentales porque dejó de tomar sus pastillas como parte de un tratamiento psiquiátrico que ha tomado desde joven”, señaló el abogado de la actriz.

Para concluir, Reyes López indicó que tras ser agredidos verbalmente por Alfredo Adame, él y Golden se retiraron de su casa. No obstante, minutos después recibió un mensaje de texto del actor donde lo amenaza con hacerle daño.

“Me llega un mensaje vía Messenger de parte del señor Alfredo Adame (…) Me dijo que iba a ubicarme, que le dé mi domicilio particular, y que me va a causar lesiones en mi persona, por lo que voy a entablar una demanda en su contra y lo responsabilizo a partir de este momento de cualquier cosa que me llegue a pasar, a mí y a mi familia“, informó.

