4. Encontronazo con Laura Bozzo en televisión nacional

El actor y conductor ha demostrado que no importa el lugar, si algo no le parece lo dirá sin importar si está en televisión nacional o no. Recordemos que hace unos meses Alfredo Adame y Laura Bozzo protagonizaron una acalorada pelea en plena transmisión del programa de la peruana.

Los problemas iniciaron desde que Laura Bozzo los presentó, pues aseguró que si bien a ella la han atacado en redes no es algo que le importe y la muestra era que estaba junto al actor “una de las personas que más me ha atacado, insultado, denigrado y pedido que me saquen de México, mi querido Alfredo Adame”.

En un video que se filtró en redes sociales se pudo ver el momento detrás de cámaras cuando Adame caminó apresurado y se quitó el micrófono para salir del lugar. No sin antes responder visiblemente furioso y de la manera que solo él sabe.

