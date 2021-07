Alfredo Adame confiesa si volvería trabajar con Andrea Legarreta

El presentador Alfredo Adame está preparando su gran regreso a la pantalla chica luego de su derrota en las elecciones 2021; y todo parece indicar que será de la mano de Televisa. ¿Estaría dispuesto a volver a trabajar con Andrea Legarreta? Aquí te lo decimos.

En entrevista con varios medios de comunicación, el actor reveló que Televisa le levantó el veto e incluso ya tiene propuestas para participar en algunos proyectos.

“Me quitaron el veto, me quitaron eso que me boletinaron en todos lados. Me quitaron todo, activaron mi gafete. Y estoy en propuestas de telenovelas y otras cosas“, declaró Adame.

¿Alfredo Adame y Andrea Legarreta en un proyecto juntos?

Como era de esperarse, una de las interrogantes que surgió luego de que comunicara su regreso a Televisa fue su posible reencuentro con Andrea Legarreta, a quien acusó de haberle sido infiel a Erik Rubín.

Ante esto, Alfredo indicó que al tratarse de trabajo no se negaría a la oportunidad, asegurando que es todo un profesional.

“Lo hago, yo soy un profesional y lo he demostrado toda mi vida. Yo soy un profesional si me llaman a hacer con quien esté, me importa un bledo, yo brillo por mí mismo”, aseguró el polémico actor.

Antes de retirarse, Adame dejó muy claro que sigue reacio a arreglar sus discrepancias con Diana Golden, pues cuando se le preguntó sobre ella se negó a dar declaraciones.

“Ni me recuerdes a esa tipa. Ni me la recuerdes, no voy a desperdiciar un mililitro de saliva en esa tipa”, concluyó.

