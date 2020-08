Alfredo Adame amenaza a Carlos Trejo: ¡Le voy a dar una paliza! La pelea entre el cazafantasmas y el actor es una de las que más ha llamado la atención…

La disputa entre Alfredo Adame y Carlos Trejo continúa, en esta ocasión fue el cazafantasmas quien le respondió al actor, quien recientemente aseguró que él tenía sida.

En entrevista para Sale el Sol, el experto en lo paranormal aseguró que el día que lo encuentre lo enfrentará a golpes, algo que iba a realizar hace unos meses, sin embargo, la pelea fue pospuesta y tuvieron que fijar una nueva fecha.

“Va a terminar en una tragedia y se los adelanto que al tipo lo voy a medio matar, te lo puedo asegurar. Al tipo no lo voy a soltar, es un engendro, una basura”, mencionó.

Además, Carlos Trejo dijo que no le tiene miedo y tampoco le preocupa si Alfredo Adame utiliza alguna arma durante la pelea.

“A mí si me han visto pelear y hay mucho de qué hablar, tengo una sorpresa. Tarde o temprano lo voy a agarrar, ya le tumbé los dientes en Perisur y ya tiene mi firma tatuada en su asquerosa jeta, no lo voy a soltar. Yo no tengo problema de que ande armado, una pistola y un cuchillo se la quito, no me espanta”, agregó.

Por último, Trejo desmintió que tenga VIH/sida, algo que Alfredo Adame aseguró hace algunos días en entrevista.

“Fíjate que, en la empresa, iba yo a salir de viaje y nos mandaron a hacer análisis de todo, entonces increíblemente uno de los análisis que me mandaron a hacer que fue el día 13 de marzo del 2020. Y el análisis, uno de tantos fue el de virus de inmunodeficiencia, negativo”, recalcó.

