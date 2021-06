Alfredo Adame acusa a Gustavo Adolfo Infante de “querer matarlo”

El actor y ex candidato político, Alfredo Adame, de nueva cuenta se lanzó contra el periodista Gustavo Adolfo Infante, asegurando que tiene un “plan macabro” con la intención de dañarlo o matarlo. ¿Qué lo hizo llegar a esa conclusión? Aquí te lo contamos.

La fuertes acusaciones emitidas por Adame fueron publicadas a través de la revista Tv Notas. En ellas, el titular de DPM indicó que Gustavo Adolfo Infante, intentó armar una estrategia para asesinarlo junto a Carlos Trejo, El Rey Grupero y Pablo Mendizábal.

De acuerdo al también conductor, todo comenzó el año pasado, cuando el productor Héctor Aguilar lo invitó a participar a un reality con un formato similar al de Big Brother.

Alfredo Adame comparte detalles sobre “el atentado”

En dicho proyecto compartiría pantalla con las personas que ha peleado a lo largo de su carrera. Este hecho lo alertó, y asegura que le tenderían una trampa para ser torturado y golpeado por los famosos que son sus enemigos, entre ellos destacó a Gustavo Adolfo Infante.

“No tengo duda de que Gustavo Adolfo es la cabeza intelectual de un macabro plan para hacerme daño o de matarme, y todo porque es un chaparro drogadicto que me tiene envidia, porque yo soy guapo y millonario; él ideó llevarme a un rancho en la carretera de Zitácuaro con Carlos Trejo, El Rey Grupero, Héctor Aguilar y Pablo Mendizábal”, indicó.

Además, detalló que el supuesto ataque para acabar con su vida iba a tener lugar en un rancho ubicado en Zitácuaro.

“Mi productor, Fernando, que también es de Aguascalientes, empezó a investigar en su tierra quién era este tipo, esto porque yo se lo pedí. Resulta que a este tipejo, Héctor Aguilar, nadie lo conocía allá, no era quien decía ser. Lo que querían era llevarme a un rancho de Zitácuaro en contubernio con Gustavo Adolfo Infante, Carlos Trejo, El Rey Grupero y Pablo Mendizábal; ahí me querían golpear o matar, porque insistían en que fuera sin coche y solo. Este tipo insistía mucho en que no le dijera a nadie del proyecto, porque nos iban a robar la idea, y cuando investigué a este hombre, me llevé una sorpresa“, indicó.

Alfredo Adame indica que Gustavo Adolfo Infante le tiene envidia

Por otro lado, Adame narró cómo fue su experiencia al conocer a Gustavo Adolfo, recalcando que fue una persona “muy envidiosa” desde ese que lo vio.

“Mira, Gustavo Adolfo es una persona que siempre me ha tenido envidia; el tipo está frustrado, amargado, acomplejado. Es un ser despreciable que se mete con trans, tiene mucha cola que le pisen.”

“A Gustavo Adolfo lo conozco desde hace años, pero entre 2019 y principios de 2020 nos vimos con mayor frecuencia porque iba a su programa De Primera Mano para hacer menciones comerciales y de repente me entrevistaba para hablar de lo que gustara, y hasta ahí todo iba bien entre nosotros”, concluyó.

