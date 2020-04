¡Alfonso Merlos en aprietos al ser descubierta infidelidad en vivo! Se trata de un periodista español quien daba su reporte mientras detrás pasaba una chica desnuda…

Crisis sentimental en plena pandemia es por la que atraviesa el periodista español, Alfonso Merlos, quien estaba participando desde su casa en una entrevista en línea.

Durante la trasmisión hablaban sobre la crisis del coronavirus en su país, España, cuando de repente una joven semidesnuda apareció en el fondo de la imagen atravesando la habitación.

Como era de esperarse, el vídeo de la escena rápidamente se viralizó en España y se convirtió en la comidilla de las redes sociales.

Más tarde se identificó a la joven como una reportera llamada Alexia Rivas. El escenario es por demás bochornoso pues el periodista mantiene una relación con la celebridad, Marta López.

Veloz, Alfonso Merlos dijo al diario La Razón que ya no salía con Marta López cuando ocurrió el episodio.

“Marta y yo habíamos roto, se están contando muchas mentiras, yo no he sido infiel a nadie. No quiero entrar en polémicas, es mejor mantener distancias y guardar silencio sobre un asunto que forma parte de la intimidad de dos personas”, puntualizó.