Alexander Acha se declara en contra del aborto y le llueven críticas

El cantante mexicano Alexander Acha se volvió tendencia en redes sociales luego de emitir polémicas declaraciones sobre la despenalización del aborto en México; y las respuestas del público no se hicieron esperar. ¡Sigue leyendo para enterarte!

El pasado martes, el famoso de 36 años se mostró en contra del aborto, pues considera que este es “tomar una decisión fácil” y que un bebé en proceso de gestación no tiene la culpa de nada de lo que ocurre fuera del vientre de su madre.

El hijo de Emmanuel se mostró a las afueras de la Suprema Corte de Justicia, con pancartas y pañuelos azules en compañía de otras personas para hacer escuchar su punto de vista. Además, recurrió a su cuenta de Twitter para escribir el siguiente mensaje:

“La mujer que aborta no merece ir a la cárcel… pero tampoco el hijo merece la pena de muerte. ¿Cómo conciliar lo que es justo para ambos? Hace falta un diálogo con respeto y apertura que proteja a ambas partes”, escribió para acompañar un carrusel de fotos.

Alexander Acha se pronuncia sobre la despenalización del aborto

”La mujer puede decidir sobre su cuerpo, pero no sobre el de alguien más. La vida dentro de ella es una vida humana. Es ciencia. No es un tejido, ni otro órgano, es un ADN distinto a ella. La maternidad si no es deseada, puede ser dada a otra familia dispuesta a cuidarlo. Necesitamos procesos eficientes”, añadió.

Sin embargo ahí no quedó la cosa, pues Alexander Acha decidió realizar una transmisión en vivo en la que expresó que para él y para los “provida” todas las vidas son importantes; en especial las de aquellos que no pueden defenderse por sí mismos.

“No puede caer sobre la mujer todo el peso de la justicia cuando se comete un aborto pero mucho menos sobre el bebé, yo creo que somos seres humanos desde que nos conciben, desde la concepción y por eso estamos aquí afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo en su cuenta de Instagram.

Las polémicas declaraciones de Alexander Acha surgen a solo unos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fallara a favor del aborto en México el pasado 7 de septiembre.

