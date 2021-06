Alex Kaffie denuncia clasismo en el programa Hoy: “Me mandaban a la cocina económica”

El periodista de espectáculos Alex Kaffie se ha caracterizado por tener una personalidad irreverente y verse envuelto en polémicas por exponer a los famosos.

La polémica más reciente ocurrió este miércoles, tras asegurar que durante su paso por el programa “Hoy” fue víctima de clasismo… ¡sigue leyendo para enterarte de los detalles!

La escandalosa revelación ocurrió durante la transmisión de “Sale el Sol”, programa donde es conductor. Allí, el autodenominado Villano soltó la sopa tras recibir un cumplido por parte de Carlos Arenas.

En dicho comentario, Arenas recalcó que Kaffie no había lucido tan contento con su trabajo como ahora que se encuentra en Sale el Sol. Ante esto, el periodista contestó:

“Estoy muy feliz aquí porque aquí no hay clasismo y eso me encanta. Es que se agradece mucho, que aquí no te digan: ‘Tú no puedes desayunar en el comedor de las ejecutivas’, eso es muy bonito, que aquí no haya clasismo”, declaró.

No pasó mucho tiempo antes de que Alex Kaffie revelara que el programa en cuestión era la producción de Televisa, “Hoy”.

“En Hoy nunca pude ir al desayunador porque ahí nada más las ejecutivas, Galilea (Montijo) y Andrea (Legarreta). Me mandaban a la cocina económica, el chicharroncito en salsa verde”, agregó.

Tras su confesión, los conductores no se guardaron sus opiniones, y aseguraron que aunque no tienen nada en contra de Legarreta y Montijo, su actitud no tiene justificación.

“A mí me caen bien Galilea y Andrea, pero eso no se hace“, concluyó Poncho Vera.

