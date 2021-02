El periodista Alex Kaffie arremetió contra Toñita, luego de la disputa pública que ha tenido con otra ex integrante de “La Academia”, Cynthia Rodríguez.

Luego de las declaraciones en las que la veracruzana Toñita culpa a la conductora de Venga la Alegría de haber obstaculizado su carrera en Azteca, Alex Kaffie respondió.

A través de una columna de un medio local, Kaffie acusó a Toñita de “buscar pleitos” con ex alumnas de La Academia y lanzó comentarios agresivos que fueron calificados por internautas como: “racistas y clasistas”.

“En vez de andar de ociosa ‘hociconeando’ de exalumnas de ‘La Tarademia’ (primero lo hizo de Myriam Montemayor y ahora lo hace de Cynthia Rodríguez y Jolette), Toñita debería hacer tamales”, escribió.

Por su parte, Toñita decidió responder a los ataques por medio de su cuenta oficial de Instagram.

“Hacer tamales no es malo al contrario quizás en un futuro ponga mi negocio, te diré lo mismo que le digo a la mayoría, si tú no estuviste ahí cuando me sucedieron las cosas, entonces no opine de algo que no vivió… a veces las personas prefieren la mentira o por miedo callan, yo prefiero decir la verdad”, escribió la veracruzana.

Te puede interesar:

Mhoni Vidente revela que Carlos Rivera y Juanpa Zurita están en una “relación”

Luisito Comunica fue asaltado en el aeropuerto: “Ladrón asqueroso”

Asimismo, reiteró que si ella vendiera tamales sería “la más fregona”. En cuanto a sus declaraciones sobre Cynthia Rodríguez, aseveró que sí “la intentó humillar” y ejerció sobre ella “abuso de poder”.

Ante la respuesta de Toñita, Alex Kaffie no ha hecho comentarios, sin embargo, miles de internautas lo han atacado por insertarse en una narrativa “en la que no tiene nada que ver”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.