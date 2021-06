Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez estarían al borde del divorcio, según Martha Figueroa

Con la llegada de la segunda temporada de la serie “De Viaje con los Derbez” se abrió la puerta para dar una mirada a la dinámica de una de las familias más queridas en México. Sin embargo, también permitió que varios miembros del clan fuera blanco de especulaciones; tal fue el caso de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo.

En esta nueva entrega de la serie, la familia Derbez emprende un viaje que regaló miles de risas a los televidentes, aunque también despertó los rumores sobre una posible separación de Eugenio y Alessandra, mismos con los que Martha Figueroa está de acuerdo.

De acuerdo con la conductora del programa “Hoy”, la pareja se va a divorciar. Si bien no especificó en cuánto tiempo será esto, listó los motivos que la orillan a asegurar la ruptura de los famosos.

Esto dijo Martha Figueroa sobre la supuesta separación Alessandra y Eugenio

La conductora de espectáculos basa su teoría en las acaloradas discusiones que protagonizó la pareja en su viaje por los parques nacionales de Estados Unidos.

“Ella te cae gorda en la serie nueva… para matarla. Me contaron que anduvo en una playa mexicana haciendo como un campamento de ejercicios, terminó el campamento y no tuvo ganas de regresar a su casa”, indicó Figueroa.

Asimismo, la comunicadora no dudó en lanzarse contra Alessandra Rosaldo por presuntamente menospreciar al comediante: “Se ve que ya no se soportan, me encanta la pareja que hacen, pero es evidente que no se llevan bien ya. Ella se la pasa todo el programa diciendo que es mal marido, que es mal papá, parece tonto, se la pasa todo el día haciéndolo menos, menospreciándolo“.

Ante las especulaciones sobre su divorcio de Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo decidió pronunciarse al respecto y desmentir cualquier rumor en entrevista con De Primera Mano.

En su breve aparición, Alessandra dio respuesta a los comentarios de Martha Figueroa diciendo que: “Siempre va a haber comentarios buenos y comentarios malos, no somos monedita de oro y siempre va a haber quien se divierta y la pase bien y quien no, a eso ya estamos acostumbrados.”

Además, aseguró que este tipo de comentarios ya no le afectan ni tienen repercusiones en su relación con Derbez.

“Hemos aprendido a no tomarlo personal y a enfocarnos en todo lo que está padre y en lo que sí nos gusta. ¡Seguimos juntos!, invictos. Claro que uno nunca sabe, pero todo va bien, todo marchando sobre ruedas”, concluyó.

