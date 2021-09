Alessandra Rosaldo relata cómo escapó del huracán “Nora” en Puerto Vallarta

Tras el paso del huracán Nora por las costas de Jalisco, Alessandra Rosaldo decidió documentar la travesía que vivió para ser evacuada de la playa donde estaba alojada junto a Mariana Rosaldo y otros invitados de un retiro fitness.

A través de sus historias de Instagram, la esposa de Eugenio Derbez compartió los estragos que el ciclón tropical dejó a su paso. Todo esto mientras se retiraban del hotel ubicado en Puerto Vallarta en el que se encontraban.

Una vez que se redujo el intenso oleaje, los presentes subieron a una lancha para poder llegar a otro punto del lugar y así emprender camino rumbo al aeropuerto que los llevaría de regreso a casa.

“Ya preparándonos para salir. Obviamente tuvimos que cambiar de planes, que hacer ajustes, que adecuarnos pero ya, por fin, vamos a poder salir“, contó la vocalista de Sentidos Opuestos a sus millones de seguidores.

Enfundadas en un impermeable amarillo, salvavidas y un semblante preocupado, Alessandra Rosaldo y su hermana se dirigieron a la lancha que las haría comenzar su camino de regreso.

“Todo el glamour, la vida de Hollywood”, comentó quien grababa la historia de Instagram. “No estoy nada incómoda. Ni me estoy muriendo con calor. Tip, no viajen… con sombrero”, dijo.

Tras publicar dichos clips, las hermanas Rosaldo se mantuvieron en silencio por unas horas para luego compartir más detalles sobre la experiencia que vivieron durante su interrumpido viaje a Puerto Vallarta.

“Una gran experiencia, literal, pero nuestra comunidad se portó increíble, la libramos y ya estamos por regresar a casita después de cinco días de muchísimo amor y un ch*ngo de experiencias“, mencionó la hermana de Alessandra Rosaldo.

