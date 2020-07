View this post on Instagram

¡A MÍ NADIE ME VA A OPACAR! #AlessandraRodaldo y #AitanaDerbez en su nuevo #tiktok que está siendo motivo de gran polémica y controversia. ¿A TI QUÉ TE PARECE?… #tiktokdance #Alessandra #Aitana #Derbez #polemica #controversia Tu equipo #ElisaBeristain #JavierCeriani #ChismeNoLike #ChismeEnVivo