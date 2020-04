Alessandra asegura segunda temporada de serie con Mauricio Ochmann. El programa ‘De Viaje con los Derbez’ ha sido un éxito.

Por lo que sí habrá una segunda temporada en donde al parecer aparecerá el yerno de Eugenio Derbez, pese a que se encuentra seperado de su hija Aislinn Derbez.

Sin duda una de las series que se convirtió en la favorita del público fue ‘De Viaje con los Derbez’ donde salió toda la familia de Eugenio Derbez.

Cada uno de los integrantes de la dinastía Derbez demostró talento, cualidades, personalidades que nunca habían mostrado en la pantalla chica.

Por lo que muchos de sus seguidores se han quedado con las ganas de seguir viendo más de la familia Derbez, pero atención Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio ha revelado que sí habrá una segunda temporada con todo y Mauricio Ochmann:

La integrante del grupo Sentidos Opuestos confesó cómo la familia ha tomado la separación entre su hijastra Aislinn y Mauricio:

También la actriz dijo que ha sido sorprendente la manera en cómo Aislinn y Mauricio terminaron su matrimonio:

Asimismo Alessandra dijo que se le invitó Mauricio a participar en la segunda temporada ‘De Viaje con los Derbez’:

“Está invitado a formar parte del proyecto. No sé qué decisión tomen como familia. No sé si Mau estará o no, quizás unos días si otros no, solo les corresponde a ellos decidirlo, pero la familia está con ellos al 100%”, informó.