Aleks Syntek recuerda su polémica sobre el reguetón: “Era broma”

El cantante Aleks Syntek sorprendió cuando, contra todo pronóstico, habló sobre la polémica que protagonizó en 2017 por algunos comentarios “desatinados” sobre el reguetón. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Este domingo, el intérprete de “Aquí estoy yo” fue el invitado especial en el programa en Youtube de Yordi Rosado. Allí se sinceró sobre varios temas, dentro de los que destacó el huracán de críticas de las que fue blanco tras compartir su opinión sobre el reguetón.

“Nunca había mencionado nada así públicamente y de repente Adela me picó la cresta en su programa de internet, y yo hice el comentario de broma; empezaron a hablar sobre el sexo y dije: ‘Hay que cuidar nuestros impulsos sexuales porque es el instinto animal y cuidado porque el reguetón viene de los simios’. Ese fue mi comentario, fue con mucha inocencia”, compartió Aleks Syntek.

El cantante de 51 años aseguró que el odio surgió luego de que los medios de comunicación “tergiversaran” su comentario: “como si lo hubiera dicho con saña. Inmediatamente me disculpé, porque en ese entonces estaba en Unicef como embajador; la Unicef me llamó por teléfono y me dijo ‘No puedes decir un comentario así, estás siendo muy agresivo‘”.

“Se me vinieron encima cañón y desde entonces me hicieron una fama de ser el anti reguetonero. Yo respeto todos los géneros musicales; no es lo mío, no me gusta, pero me molesta como papá que haya contenidos adultos en canciones que se publican en todos lados, que los niños lo pueden oír. Sí me saca de onda como papá que no haya una regulación”, añadió.

Para concluir, el famoso aseguró que “estas épocas te obligan a ser tímido, porque ya lo que digas, todo es tomado mal; dijiste no sé qué y eres homofóbico o eres machistas… En nuestra época todo se expresaba como saliera”.

