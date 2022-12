Alejandro González Rodríguez crea una conexión con las personas más allá del tatuaje

El tatuador cubano Alejandro González Rodríguez, quien actualmente radica en Miami platicó sobre los retos que tuvo que enfrentar para ser considerado un ícono del tatto a nivel internacional.

“El mayor reto he sido yo mismo”. “En el proceso creativo del tatuaje hay un punto en el que, si no eres capaz de controlar tus emociones, especialmente pensamientos negativos, lo que podía llegar a ser un tatuaje increíble, puede terminar siendo un completo desastre, realmente tatuar es un trabajo muy estresante, que requiere de mucho autocontrol, si quieres lograr un trabajo excelente”. “El mejor consejo que me han dado desde que tatuó fue el de disfrutar el proceso y realmente esa es la clave”.

Al hablar de los personajes del medio artístico, deportivo o político que les ha realizado un tatto, @alectattoos declaró “he tatuado a algunos famosos del mundo de la música, como: a Ángel Emilio y Mauro “el código secreto” Beltrán; de la televisión, tatué a Paola Mayfield y a su esposo Russ Mayfield, los dos participaron en el reality 90 days fiancé; y del mundo del deporte tatué a Uly Monster Díaz quien tiene el récord del knockout más rápido en bare knuckle boxing y el campion bantamweight de UFC Sugar Sean O’Malley”.

De cómo se siente al ser considerado el artista especializado en tatuajes realistas con más de 20 años de experiencia, Alejandro González Rodríguez comentó “realmente no pienso mucho en eso, pero definitivamente me siento muy bien cuando veo la reacción de mis clientes al ver sus tatuajes terminados”. “Siento que cuando tatuó a alguien ya queda una conexión de por vida, muchos de mis clientes son actualmente mis amigos y eso es algo que me gusta mucho de lo que hago, la habilidad que tiene de conectar a las personas más allá del tatuaje”.

@alectattoos mencionó que en sus inicios sus influencias fueron el trabajo de Nikko Hurtado y Bob Tyrell. “Siempre me llamo mucho la atención el realismo, me parecía increíble que alguien tuviera la habilidad de lograr trabajos con ese nivel de detalle en la piel”.

Alejandro González Rodríguez manifestó que el momento clave en su carrera, fue definitivamente la llegada a Estados Unidos. “Verme en la calle, sin un lugar donde dormir y comiendo gracias a que mi amigo y hermano Gabriel (Piri) me buscaba para invitarme a comer, fue lo que marcó un antes y un después como tatuador; la necesidad me obligó a ser mejor y sobresalir en lo que hago, era la única opción para poder salir adelante”.

Del tatuaje más extraño que ha realizado, @alectattoos dijo “un cliente se tatuó la mano de su mujer en la cabeza en tinta roja, definitivamente fue muy extraño”.

Sobre quien se tatúa más los hombres o las mujeres y de qué edades, Alejandro González Rodríguez expuso “realmente está bastante parejo, las mujeres son como más impulsivas a la hora de tatuarse, se hacen muchas cosas pequeñas sin pensarlo mucho, los hombres en cambio gastan más dinero en tatuajes, se hacen trabajos mucho más grandes y son bastante consciente de lo que quieren hacerse”. “En cuanto a la edad, yo diría que entre 24 y 44 años es el rango de edad que más veo”.

INICIOS

Alejandro González Rodríguez relató “desde los 8 años estoy rodeado por el mundo del arte, mi padre era dealer de arte en Cuba y yo personalmente siempre tuve una inclinación muy fuerte hacia la pintura”. “Hice mi primer tatuaje a los 15 años, se lo hice a mi papá con una máquina casera como hobby”.

@alectattoos explicó que su técnica y proceso creativo para crear una obra de tinta sobre la piel es muy variado. “Existen días en que te sientas con tu IPad a diseñar y todo fluye de una forma muy orgánica y natural, y otros días en los que los problemas personales pueden interponerse y puedo pasar horas haciendo y deshaciendo antes de lograr un diseño con una estética que me resulte atractiva”.

De las satisfacciones que le ha dejado hasta el momento su estudio, Alejandro González Rodríguez señaló “realmente estoy muy orgulloso de lo mucho que he avanzado desde que llegue a este país, tener mi propia tienda, cosa que le tengo que agradecer a mi amigo Miguel Ángel Piorno, gracias a él existe ‘90 Miles Tattoo Studio’, considerada entre las cinco mejores de Miami, tener clientes coleccionistas de tatuajes que viajan hasta mí, solo para tener mi arte en su piel, realmente no hay mucho más que pueda decir”.

Para concluir, @alectattoos reveló que entre sus proyectos a corto y a largo plazo se encuentran adentrase en sus raíces, murales y pintura en lienzo. “Estoy trabajando en una serie de pinturas para una exposición que tengo pensada presentar el próximo año, no puedo hablar mucho de esto porque todo se está preparando con mucho secretismo, solo puedo decir que van a estar involucradas grandes personalidades del arte en Miami”.